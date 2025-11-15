Haberler

Filipinler Ordusu Anayasaya Bağlılıklarını Yeniledi

Güncelleme:
Filipinler ordusu ve donanması, başkent Manila'da iki büyük halk mitingi öncesinde anayasaya ve sivil yönetime olan sadakatlerini yineledi. Ordunun, sivil liderliğe olan bağlılığı ve kamusal güvenliği koruma konusundaki taahhüdü vurgulandı.

Filipinler ordusu ve donanması, ülkenin başkenti Manila'da iki büyük halk mitingi öncesinde anayasaya ve sivil yönetime sadakatlerini yineledi.

Yerel medya kuruluşu ABS-CBN'ye göre, Ordu Komutanı Korgeneral Antonio Nafarrete, ordunun, sivil liderliğe olan bağlılığı ve saygıyı tam olarak desteklediğini açıkladı.

Nafarrete, "Asılsız spekülasyonlar dolaşmaya devam ederken, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin dürüstlük, birlik ve sivil otoriteye saygı konusundaki taahhüdünü tam olarak destekliyor ve buna bağlı kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ordunun kamu düzenini korumak için polise destek vermeye hazır olduğunu belirten Nafarrete, ordunun dış savunma görevlerine de "kararlı bir şekilde odaklanmış" olduğunu söyledi.

Nafarrete, "Ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı zedeleyecek kanunsuz ve anayasaya aykırı eylemleri kesin bir şekilde reddediyoruz." dedi.

Donanma Komutanı Koramiral Jose Ambrosio Ezpeleta da miting organizatörlerine, katılımcıların güvenliğini sağlamaları için çağrıda bulunarak, halkı zararlı dezenformasyona karşı bilinçli olmaya davet etti.

Manila ve Quezon bölgelerinde, yarın başlayıp 3 gün sürmesi planlanan iki büyük miting düzenlenecek.

Emekli subaylar liderliğindeki Birleşik Halk İnisiyatifi tarafından düzenlenen Quezon mitingi, hükümette daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık çağrısı yapılacak.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
