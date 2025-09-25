Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr: Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları İlişkileri Tanımlamamalı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi konusundaki anlaşmazlıkların, Manila ve Pekin arasındaki ilişkilerin merkezine yerleşmemesi gerektiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinin açıklamasına göre, Marcos Jr, görev süresi sona eren Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Xilian'ı kabulünde, "Bu farklılıkların (Güney Çin Denizi konusundaki anlaşmazlıklar), ilişkilerimizi tanımlamasına izin vermeyelim." dedi.

Marcos Jr, Güney Çin Denizi anlaşmazlığının "iki ülke ilişkilerinin tamamını" oluşturmadığını belirterek, ticaretin, kültürel etkileşimlerin ve halklar arası temasların genişletilmesinin önemini vurguladı.

"Güney Çin Denizi, Batı Filipin Denizi konularında çok daha fazla ilerleme kaydedemememiz üzücü." diyen Marcos Jr, buna rağmen tarafların gerginliği büyütmeden durumu yönetebilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Filipinler lideri, diplomasinin sürdürülmesi, iletişim kanallarının açık tutulması ve gerilimin tırmandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Marcos Jr, Ocak 2023'teki Çin ziyaretinde Pekin'le Kuşak ve Yol Girişimi dahil çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atmıştı.

Filipinler ve Çin, 1975'te diplomatik ilişkiler kursa da Güney Çin Denizi'ndeki deniz yetki alanı iddiaları iki ülke arasında gerilime neden olmaya devam ediyor.