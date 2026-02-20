Haberler

Filipinler'de Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: En Az 7 Ölü

Filipinler'in Davao de Oro ve Davao Oriental eyaletlerinde meydana gelen heyelanlarda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonucu oluşan heyelanlar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte, bölgedeki riskli yerleşim alanlarını etkiledi.

MANİLA, 20 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro ve Davao Oriental eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Kızılhaçı cuma günü yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin perşembe gecesi Davao de Oro eyaletinin Monkayo kasabasında meydana gelen heyelanda 3 kişinin cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

Mati İtfaiye Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cuma sabahı Davao Oriental'e bağlı kentte meydana gelen heyelanda ise 4 kişilik bir ailenin toprak altında kaldığını belirtti.

Filipin Kızılhaçı Başkanı ve Genel Müdürü Richard Gordon, kuvvetli yağışların cuma sabahı erken saatlerde Mindanao'nun bazı bölgelerinde sel ve heyelanlara yol açtığını, Surigao del Sur, Davao de Oro ve Davao Oriental'deki yerleşimleri etkilediğini söyledi.

Kızılhaç, Surigao del Sur eyaletinin Bislig kentindeki bazı yerleşimlerde sel sularının bel ile göğüs hizasına kadar yükseldiğini ve suların artması üzerine ekiplerin tahliye çalışmaları yürüttüğünü bildirdi. Öte yandan gönüllülerin, ailelerin daha güvenli bölgelere taşınmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
