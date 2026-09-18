Haberler

Filipinler'de okul saldırısında 6 öğrenci öldü, 17 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.

Filipinler'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.

GMA News'in Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, South Cotabato kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle, bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA
Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası! 'Bize karşı aktif hazırlık yapıyorlar'

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç