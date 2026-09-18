Filipinler'de okul saldırısında 6 öğrenci öldü, 17 kişi yaralandı

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Filipinler'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.

GMA News'in Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, South Cotabato kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle, bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA