Filipinler'de kurulan pusuda 4 asker yaşamını yitirdi
Filipinler'in Munai şehrinde yerel bir terör grubu tarafından askerlere düzenlenen pusu sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Ordu, failleri yakalamak için bölgede operasyonlarını artırdı.
Filipinler'de askerlere kurulan pusu sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Munai şehrine bağlı bir köyde bölgede operasyon düzenleyen askerlere "yerel bir terör grubu" tarafından pusu kuruldu.
Pusuya düşen 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Ordu ise olayın faillerini yakalamak için bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel