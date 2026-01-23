Haberler

Filipinler'de kurulan pusuda 4 asker yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Filipinler'in Munai şehrinde yerel bir terör grubu tarafından askerlere düzenlenen pusu sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Ordu, failleri yakalamak için bölgede operasyonlarını artırdı.

Filipinler'de askerlere kurulan pusu sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Munai şehrine bağlı bir köyde bölgede operasyon düzenleyen askerlere "yerel bir terör grubu" tarafından pusu kuruldu.

Pusuya düşen 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Ordu ise olayın faillerini yakalamak için bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
