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Filipinler'de aşırı hava koşulları: 5,08 milyon kişi etkilendi, 23 can kaybı

Filipinler'de aşırı hava koşulları: 5,08 milyon kişi etkilendi, 23 can kaybı
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Filipinler'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları 10 bölgede etkili oldu. Yaklaşık 5,08 milyon kişi olumsuz etkilenirken, 24.893 kişi tahliye merkezlerine yerleşti. Aşırı hava koşulları nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı ve 1 kişiden haber alınamıyor. Hükümet, etkilenenlere 734,1 milyon peso (11,93 milyon dolar) değerinde yardım ulaştırdı.

MANİLA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'de 10 bölgede etkili olan tropikal siklonlar ve muson yağmurlarının yol açtığı aşırı hava koşulları, yaklaşık 5,08 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 1,45 milyon aile yağışlardan etkilenirken, 24.893 kişi 523 tahliye merkezine yerleşti. Hükümet, olumsuz hava koşullarından etkilenenlere şu ana kadar 734,1 milyon peso (yaklaşık 11,93 milyon ABD doları) değerinde yardım ulaştırdı.

Aşırı hava koşulları nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı, bir kişiden ise hala haber alınamıyor. Açıklamada, 1.863 konutun hasar gördüğü, bunlardan 182'sinin ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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