Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes durumunu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda "bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkesle ilgili durumu" ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı

İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp çöpe attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu

Eşi çöp sanıp attı: O, 15 ton atığın arasında aradı!
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! 'Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum'

Ailesini katleden sanığın savunması çileden çıkardı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı
Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Ülkenin yaşadığı felaketlerden! Yüzlerce işçi cehennemi yaşadı