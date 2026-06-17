Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Moskova'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer