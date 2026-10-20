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Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin deniz yetki alanı kararı için teşekkür etti

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Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ve Saddam Hafter ile telefonda görüştü. Fidan, Türkiye-Libya deniz yetki alanı mutabakatına ilişkin Libya Temsilciler Meclisi kararı için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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