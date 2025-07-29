FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 77 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 77 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 26 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, yakalanan 77 şüphelinin, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapma, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt mensuplarıyla iletişim kurma ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlama gibi suçlardan arandıklarını kaydetti.

Yerlikaya, şüphelilerden 56'sının tutuklandığını, 21'i ile ilgili adli işlemlerin sürdüğünü ve operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.