Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.H., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
title