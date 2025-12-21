Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.H., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel