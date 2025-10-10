FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı.
Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
