FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
