Haberler

FETÖ Üyeliğinden Aranan Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.N.A, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Suçlu, örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alıyordu.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan A.N.A, belirlenen adreste yakalandı.

Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.