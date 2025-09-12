FETÖ Üyeliğinden Aranan Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.N.A, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Suçlu, örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alıyordu.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
"FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan A.N.A, belirlenen adreste yakalandı.
Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel