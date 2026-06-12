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FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonlarda yakalanan 41 zanlı tutuklandı

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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ’nün eğitim, kadın ve erkek yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheliden 41’i tutuklandı, 23’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 41'i tutuklandı.

FETÖ'nün "güncel eğitim", "kadın" ve "erkek" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen ve İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'ta 9 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderilirken 15'i emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 41'i tutuklandı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İzmir, Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta'da örgütün "öğrenci evi" adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edilerek 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Haziran'da 12 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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