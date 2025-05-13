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FETÖ Operasyonu: 10 İlde 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın

FETÖ Operasyonu: 10 İlde 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ terör örgütüne mensup 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon 10 ilde, 15 adreste gerçekleştirildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, Adana, Antalya dahil olmak üzere 10 ilde, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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