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FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümünün Ardından Çiftliğine Ziyaretçi Akını

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümünün Ardından Çiftliğine Ziyaretçi Akını
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftliğine gelenlerin sayısı artarken, güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Çiftlik girişinde tarama yapan güvenlik ekipleri, örgüt mensuplarının araçlarının park alanını doldurduğunu gözlemledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

Diğer evde hareketlilik yok

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel

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