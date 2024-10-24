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FETÖ Elebaşı Gülen için Stadyumda Cenaze Töreni Düzenlendi

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletindeki Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engellerken, stadyuma sadece özel izinli örgüt üyeleri alındı.

- FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni düzenlendi

ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi

Stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı

PENNSYLVANIA - Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

FETÖ Elebaşı Gülen için Stadyumda Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel

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