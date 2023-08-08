FETÖ Ege Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan FETÖ Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaşehir ilçesinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir saklanan, Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç olan E.C. isimli şüpheli, İzmir MİT Bölge Merkezi unsurları ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan E.C., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.