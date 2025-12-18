Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel