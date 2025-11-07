FETÖ Bağlantılı Yargı Skandalında 16 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

ANKARA Adliyesi'nde savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı soruşturma dosyalarını kapattığı iddiasıyla yargılanan tutuklu zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde zabıt katipliği yapan Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan ihbarda, Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un yönlendirdiği dosyalarda, para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Yılmaz'ın görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak 'yetkisizlik' müzekkeresi düzenlediği, savcı olmadan UYAP akışını değiştirdiği, KYOK (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar), birleştirme, ayırma ve yakalama kaldırma kararları verdiği, sahte evrak oluşturup maddi menfaat sağladığı belirtildi. Bu nedenle 'Silahlı terör örgütüne yardım', 'Bilişim sistemine girme', 'Gizliliğin ihlali', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet almak' suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapsi istendi. Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E. hakkında ise, 'Rüşvete aracılık etme' suçunu işlediği ancak etkin pişmanlık kapsamında ceza verilmemesi talep edildi. Diğer 15 şüphelinin ise 'Rüşvet vermek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Gizliliğin ihlali', 'Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

'AVUKAT VE AHMET YAKINLARMIŞ'

Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Yılmaz'ın eski eşi sanık Zeliha E.'ye söz verdi. Zeliha E., FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la birkaç kez iletişim kurduğunu, bunlardan birinde eski eşi Ahmet Yılmaz'a ulaşamayınca kendisini aradığını söyleyerek, "Ahmet'in uyuduğunu öğrenince 'yenge aranız kötüymüş' diye evliliğim hakkında konuşmaya başladı. Ahmet'le abi kardeş gibi olduklarını, Ahmet'in ona sorunlarımızdan bahsettiğini söyledi. O kadar yakınlarmış yani" dedi.

'ZABIT KATİBİNE BU İŞLEMLERİ YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ'

Sanıklardan Abdülkadir Ceylani Özgül ise FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la FETÖ'nün çalışma evinde tanıştığını ve aynı odada kaldıklarını belirterek, "2013'te birlikte hakimlik sınavına girmiştik. Kaldığımız çalışma evinde, sınavda çıkacak sorular bize verilmişti. İki kere yazılı sınava girdim, geçtim ama sözlü mülakatta elendim. Talha da aynı şekilde elendi. Talha, bana Ankara'da dosya kapama, kaldırma işleri yaptığını anlatmıştı. Ben de müvekkillerime böyle bir şeyin yapılabileceğini söyledim. Benim Ahmet Yılmaz'la tanışıklığım yoktu. Talha ilea haberleşiyordum. Talha'nın Ankara Adliyesi'ndeki adamının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmiyordum. Bu soruşturma başladıktan sonra bana bir zabıt katibine bu işlemleri yaptırdığını söyledi" diye konuştu.

'O PARALARIN RÜŞVET PARASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un kardeşi olan sanık Ömer Faruk Bol ise ilk duruşmadan sonra ağabeyinin kendisine mesaj attığını belirterek, "Benden yine bir para meselesini halletmemi istedi. O zamana kadar iletişimimiz vardı. O mesajdan sonra ağabeyimi engelledim. Ağır cezada yargılanıyorum onun yüzünden" dedi.

Bol, Ahmet Yılmaz'a verdiği paraların ağabeyine ulaştığını sandığını belirterek, "O paraların rüşvet parası olduğunu bilmiyordum. Yılmaz'a ağabeyimin talebi üzerine para ve hesap kartı verdim. İsmini bu soruşturma açıldıktan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

Sanık Ahmet Yılmaz da söz konusu dosyada örgüte üyelikten yargılanan sanıkların serbest olduğunu, kendisinin ise örgüte yardım suçundan tutuklu olduğunu belirterek, "Dosyanın oluşmasına katkı sağlamama rağmen tutukluyum. Zeliha'nın amacı beni psikolojik olarak bunalıma sokmak. Ailemi de etkilemiş; çocuklarımla irtibat kuramıyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da mevcut adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ara kararında sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların mevcut adli kontrol hallerinin de devamına karar vererek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.