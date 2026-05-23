Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Şövalye Adası'nda yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şövalye Adası'nda bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır