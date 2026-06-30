Haberler

Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 tabanca, 10 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 10 şarjör ile 10 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek kolunda kazılıydı! Hapsi boyladı

Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek vücudunda kazılıydı
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1'de hayati gol! Şampiyonluk adayını penaltılarla elediler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler