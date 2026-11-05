Fethiye'de kayıp kadının ölümü davasında sanıklara hapis, 3 kişiye beraat verildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili davada sanıklara hapis cezası verildi, 3 kişinin ise beraatine hükmedildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyetince, tutuklu sanık M.D. "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer tutuklu sanıklar T.D. ve M.D. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık A.D'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, suça katkısı ve yardım düzeyini dikkate alarak cezada indirime gitti ve sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan suça sürüklenen çocuk Y.D'ye "kasten öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi, tutuksuz sanıklar K.S. ve İ.S. ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Tutuksuz sanıklar M.S, Ş.A. ve S.A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 19 Temmuz 2025'te Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp kadın A.D'nin eşi M.D. ile T.D, A.D, M.D. ve tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA