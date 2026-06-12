Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.G.D., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G.D, Fethiye'de yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen