Fethiye'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Kişi Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.
Pansiyonlarda gerçekleştirilen ve 50 personelin katıldığı denetimlerde, farklı uyruklarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel