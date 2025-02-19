Eğitime kar engeli! 26 ilde okullar tatil edildi

25 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Uzman isim risk altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Kişi Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Pansiyonlarda gerçekleştirilen ve 50 personelin katıldığı denetimlerde, farklı uyruklarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
img

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.