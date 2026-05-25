Fethiye'de çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olarak aranan iki kardeş, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, haklarında "Varolan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek", "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Karaçulha Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kardeşin, 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 7 yıldır firari olarak arandıkları öğrenildi.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
