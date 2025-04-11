Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Zirve Hedefliyor

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi'nde kurulan Model Uçak Kulübü, TEKNOFEST'e katılıp yeniden derece elde etmek istiyor.

Yaptıkları çalışmalarla katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve MEB Robot yarışmalarında derece elde eden liseliler, tasarladıkları uçakla bu yılki TEKNOFEST'te de birincilik hedefliyor.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentte öğrencilerdeki teknolojik bilgiyi üst seviyeye çıkarmak için Model Uçak Kulübü'nü kurduklarını anlattı.

Geçen yıl YKS'de Türkiye birincisi çıkardıklarını anımsatan İlhan, her yıl 120 öğrenci alan okullarında akademik çalışmaların yanı sıra kültürel ve teknolojik faaliyetlerde de iddialı olduklarını belirtti.

İlhan, özellikle öğrencilerin hava teknolojisine meraklarını üniversiteye gitmeden oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Güran ise öğrencilerin dersten geri kalan vakitlerinde okuldaki kulüp odasına gelerek etkinlik yapmasını ve havacılığa merak duymasını istediklerini ifade etti.

Uçağın tasarımı hazır

Kulüpte yaptıkları çalışmalarla yarışmalara katıldıklarını, TEKNOFEST 2022'de Türkiye altıncısı olduklarını hatırlatan Güran, şöyle konuştu:

"Öğrencilerle burada zaman geçirmek bizim için çok güzel ve kıymetli. Öğrencilerimizi çok seviyoruz, inşallah geleceklerini aydınlatabilirsek bizim için çok güzel olur. Burada uçağımızı kendimiz tasarlıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber testlerini yapıyoruz. Raporunu yazdıktan sonra bu bir kuruldan geçiyor, arkasından da Türkiye finallerine çağrılıyoruz. İnşallah buradan geleceğin Selçuk Bayraktar'larını çıkartabilirsek, bu alanda çalışabilecek insanları yetiştirebilirsek bizim için çok güzel olur. Amacımız mühendislik alanında kalifiye eleman yetiştirmek, öğrencilerimizi telefon bağımlılığından uzaklaştırıp burada ekip halinde bir şey üretebilen, tasarlayabilen, teknolojiyi yakından takip edebilen bireyler olmalarını istiyoruz."

Depremzede öğrencilerle her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'e başvurularını yaptıklarını belirten Güran, "TEKNOFEST için uçağın tasarımını yaptık, üretimine başladık. Elektroniklerini döşeyip test uçuşlarına başlamayı planlıyoruz. Uçağımız çok amaçlı olacak. Gövdesinde iki yük taşıyacak. Önden motorlu ve üstten kanatlı tasarlayacağımız bu uçak, otonom sisteme sahip olacak ve bu sayede yangın söndürmede, afetlerde, arama kurtarmada, ilaçlama gibi alanlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilecek." diye konuştu.

Öğrenciler heyecanlı

Kulüp Kaptanı 10. sınıf öğrencisi Berkay Arda Yılan (15), 8 kişilik "Gözümüz Yükseklerde" takımıyla TEKNOFEST'e katılacaklarını söyledi.

Uçak hakkında bilgiler veren Yılan, "Uçağımız iki yük taşıyacak, bu yükleri şartnamede belirtilen alanlara bırakacak. Görevlerde puanlama sistemi var. Kim yükü alana daha yakın bırakırsa, ne kadar hızlı uçarsa, görevi ne kadar verimli, kriterlere uygun tamamlarsa birinci olacak. Biz orada okulumuzu temsilen Türkiye derecesine girmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz uçağımız arama kurtarma, gözetleme, yangın gibi acil durumlarda faaliyet gösterecek." dedi.

10. sınıf öğrencisi Ayça Bayazid (15), uçak kulübünde yaptıkları etkinliklerin üniversitede kendisine katkı sağlayacağını dile getirerek, "İTÜ'de Uzay ve Yazılım Mühendisliği okumak istiyorum. Dolayısıyla yapmış olduğumuz uçaklarımız ve çalışmalarımızın da bu hedefime ileri düzeyde katkı sağladığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Mustafa Fatih Delikurt (15) da "Bu yaptığımız uçaklarla kendimize deneyim katıyoruz. Gelecekte Selçuk Bayraktar gibi insanlara öncü olmak istiyoruz. Selçuk Bayraktar'ı atölyemizde misafir etmek istiyoruz. Yaptığı işlerden gurur duyuyoruz, bize yol göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

Kulübün pilotu 10. sınıf öğrencisi Davut Tuğra Mutlu (15) ise kulübün simülasyonunda yer aldığını dile getirerek, kendisini pilotlukta geliştirmek istediğini kaydetti.