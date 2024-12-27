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Ferah Merkez Camii'nde Tasavvuf Musikisi Konseri

Ferah Merkez Camii'nde Tasavvuf Musikisi Konseri
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Üsküdar'da Ferah Merkez Camii Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, Büyük Çamlıca Camisi'nde yoğun ilgi gören bir konser verdi. Etkinlikte Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı önemli mesajlar verdi.

Ferah Merkez Camii Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Büyük Çamlıca Camisi'nin 1071 Konferans Salonu'nda konser verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Hüseyin İpek şefliğinde, Yusuf Belge ve Rukiye Belge koordinatörlüğünde bir araya gelen Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, bu muhteşem kalabalığı güzel bir mabedin altında görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Camileri sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda ilim irfan yurdu, sosyal ve beşeri münasebetlerin yoğun şekilde yürütüldüğü yerler olarak görmek istediklerini kaydeden Yazıcı, pek çok caminin bünyesinde gerek 4-6 yaş grubu çocuklara gerekse yetişkinlere yönelik başta Kur'an kursları olmak üzere çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü anlattı.

Yazıcı, çocuklardan oluşan koronun verdiği bir mesaj olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel evlatlarımız tüm dünyaya, 'Bizler kalbimizi, gönlümüzü, yüreğimizi insanlık için harcıyoruz ama bazıları bizleri kalbimizden vuruyor, derinden yaralıyor, bizleri yok sayıyor, canımıza kastediyor. Gelin bu akan gözyaşını durdurun. Gelin bu yavruları, bu çocukları, bizleri öldürmeyin.' diye seslenecekler." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocukların toplu dua etmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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