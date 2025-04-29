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Fenomen Mükremin Gezgin, Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alındı

Fenomen Mükremin Gezgin, Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alındı
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Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin, müstehcenlik suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusu ile başlatılan soruşturma sonucunda Gezgin gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fenomen Mükremin Gezgin, gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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