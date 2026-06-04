Haberler

Silahlı saldırıda hayatını haybeden Dilan Polat'ın koruması için cenaze töreni düzenleniyor- 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat için Ataşehir'de cenaze töreni düzenleniyor. Törende aile yakınları gözyaşı döktü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi

Kuzeni öldürülen Engin'in ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da