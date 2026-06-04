Silahlı saldırıda hayatını haybeden Dilan Polat'ın koruması için cenaze töreni düzenleniyor- 1

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı