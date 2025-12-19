Saadettin Saran Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağırıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, savcılık talimatıyla Saran'ın ikametinde arama yapıldı. Transfer görüşmeleri için İtalya'nın Milano kentinde olduğu belirtilen, Fenerbahçe Başkanı'nın, yarın Türkiye'ye dönerek adliyeye gitmesi bekleniyor.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce birçok ünlü ismin de ifadesine başvurulmuş veya gözaltı işlemi uygulanmıştı.