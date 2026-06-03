Haberler

Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sahim G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Karacauşağı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu