Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sahim G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Karacauşağı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören