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Adana'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Adana'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Adana'nın Feke ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

S.Y'nin kullandığı 01 BGF 236 plakalı beton mikseri, Kozan-Feke kara yolunun Dokuzdolambaç mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
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