FBI Direktörü'nün işten çıkardığı personelin çoğunun İran'la ilgili vakalarda çalıştığı iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, görevden aldığı belirtilen, Başkan Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesindeki gizli belgeler soruşturmasında çalışan en az 10 FBI personelinin çoğunun, İran'la ilgili karşı istihbarat vakalarında çalıştığı iddia edildi.

CBS News'e açıklama yapan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, Patel'in geçen hafta aralarında ajanlar, analizciler ile destek ekibinden en az 10 FBI personelinin işine "aniden son verdiğini" ifade etti.

Kaynaklar, işten çıkarılan personelin çoğunun, İran'a ilişkin vakalar dahil çeşitli karşı istihbarat vakalarında çalıştığını öne sürdü.

CNN'in konuya ilişkin haberinde ise ismi paylaşılmayan yetkililer, işten çıkarılan bu çalışanların, İran'dan "tehditleri inceleme" görevini yürüten birimden olduğunu ileri sürdü.

Patel'in bu iç soruşturmayı, FBI'ın 2022-2023 döneminde kendisinin ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olan Susie Wiles'ın iletişim verilerini mahkeme kayıtları yoluyla elde ettiğini gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından başlattığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in yönetimine geçen soruşturmada görev alan en az 10 FBI personelinin, Patel tarafından görevden alındığı iddia edilmişti.

Mar-a-Lago malikanesindeki gizli belgeler soruşturması

Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith, Trump hakkında, ilk başkanlık dönemi sonunda devlete ait gizli belgeleri Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da sakladığı iddiasıyla Haziran 2023'te 37 ayrı suçlamadan dava açmıştı.

Davada Trump'ın yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago çalışanı Carlos de Oliveira da suçlanırken Trump, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon???????, Temmuz 2024'te Trump'ın itirazı üzerine soruşturmayı yürüten Smith'in atanmasının Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle davayı düşürmüş, Smith de Trump'ın 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması sonrası soruşturmayı durdurmuştu.