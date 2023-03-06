Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
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Asrın felaketinden en çok etkilenen illerin başında olan Hatay'da kırılan fay hattı, ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'üncü büyük depremin merkez üssü Hatay'da, deyim yerindeyse taş taş üstünde kalmadı.
İKİYE BÖLDÜ, 10 METRE İLERİ TAŞIDIHatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bahçede bulunan fay hattı zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel