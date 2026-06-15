Motosikletin çarptığı yaya öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Toros'a (33) motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Toros, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Ünye yönüne giden Bedirhan Ö. (17) yönetimindeki 52 AEG 087 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Toros'a çarptı. Kazada Toros ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Toros, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim Toros, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Bedirhan Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı