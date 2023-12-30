Üye Girişi
Haberler

Fatsa'da İş Yerinden Çalınan Telefonları Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çalınan 12 cep telefonunu satmaya çalışan Kemal Çırak, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

Fatsa'da, bir iş yerinden 12 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde telefonları çalanın Kemal Çırak olduğu belirledi. Çaldığı 3 telefonu ilçedeki başka telefonculara sattığı tespit edilen Çırak'ı takibe alan ekipler, şüphelinin Altınordu ilçesine geldiğini belirledi. Yanında getirdiği 3 telefonu ilçedeki bir telefoncuya sattıktan sonra başka iş yerine giren Çırak, kalan 6 telefonu satmak istediği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Çırak, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Çırak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatsa Tutuklama Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title