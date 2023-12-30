Fatsa'da İş Yerinden Çalınan Telefonları Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

Fatsa'da, bir iş yerinden 12 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde telefonları çalanın Kemal Çırak olduğu belirledi. Çaldığı 3 telefonu ilçedeki başka telefonculara sattığı tespit edilen Çırak'ı takibe alan ekipler, şüphelinin Altınordu ilçesine geldiğini belirledi. Yanında getirdiği 3 telefonu ilçedeki bir telefoncuya sattıktan sonra başka iş yerine giren Çırak, kalan 6 telefonu satmak istediği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Çırak, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Çırak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.