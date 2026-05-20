Ordu'da fındık bahçesinde heyelan meydana geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev ve 1 ahır boşaltıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın büyümemesi temenni ediliyor.

Bahçeler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar vadiye sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede çevre güvenliği aldı.

Bölgede incelemede bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle 3 ev ve 1 ahırın AFAD ekiplerince boşaltıldığını söyledi.

Heyelan alanının büyümemesini temenni eden Kibar, "Ancak alana baktığımızda ufak tefek hareketler devam ediyor. İnşallah bu hareketlilik durduktan sonra bölgede çalışmalar başlayacak." dedi.

Kibar, heyelanın grup yoluna oldukça yakın olduğunu belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
