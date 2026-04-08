Fatih'te yangın çıkan binadan atlayan kişi yaralandı
Fatih'te bir binanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle pencereden atlayan Mesut K. ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi'nde bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay sırasında evde bulunan Mesut K. yangın sırasında pencereden atladı.
Ağır yaralanan Mesut K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen