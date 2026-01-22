Haberler

Fatih'te tarihi ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te tarihi ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'teki Ahmet Kamil Efendi Tekkesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bodrumdaki kazan dairesinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Fatih'te, bir vakfa ait 4 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bir vakfa ait "Ahmet Kamil Efendi Tekkesi" olarak bilinen ahşap binanın bodrumundaki kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı hakkında karar verildi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı

Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte yeni takımı
'Boşanırken uyuşturucuya başladım' diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen fenomene eski eşinden yanıt