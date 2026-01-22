Fatih'te tarihi ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te, bir vakfa ait 4 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bir vakfa ait "Ahmet Kamil Efendi Tekkesi" olarak bilinen ahşap binanın bodrumundaki kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada hasar oluştu.