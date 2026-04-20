Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 kişi yakalandı
İstanbul Fatih'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından 3 şüpheli yakalandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilen motosikletli suçlular, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Haseki Mahallesi'ndeki bir iş yerine motosikletli şüphelilerce silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerine motosikletle gelen 2 kişiden birinin iş yerine silahla ateş ettiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Motosikletle gelen 2 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu anlaşılan bir zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.