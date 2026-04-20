Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 kişi yakalandı

Fatih'te bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Haseki Mahallesi'ndeki bir iş yerine motosikletli şüphelilerce silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerine motosikletle gelen 2 kişiden birinin iş yerine silahla ateş ettiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Motosikletle gelen 2 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu anlaşılan bir zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.