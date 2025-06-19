Fatih'te Silahlı Saldırı: 26 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Fatih'te gece saatlerinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda 26 yaşındaki Ömer Eren Akyüz hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta, gece saatlerinde 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Ömer Eren Akyüz (26), bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Akyüz, otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akyüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kimliği belirlenen şüpheli B.P. (31) gözaltına alındı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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