Fatih'te Sağanak Nedeniyle Yol Çöktü, Taksici Yaralandı

Güncelleme:
Fatih'te meydana gelen kuvvetli sağanak sonucu Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 metre derinliğinde bir çökme yaşandı. Çökmenin ardından taksisi ters dönen sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda çökme meydana geldi.

Gece saatlerinde kentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çökmenin meydana geldiği bulvarda başka kazaların olmaması için ekiplerce geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Yolun bu kısmı trafiğe kapatılırken, itfaiye, İSKİ, Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çöken kısmın doldurulması için çalışması yapıldı.

Ekiplerin devam eden çalışmalarını tamamlamalarının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
