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Fatih'te yolcu otobüsünün geriye doğru kayıp iş yerine çarpması kamerada

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Fatih Gençtürk Caddesi'nde bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle geriye doğru kayarak bir iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde hasar oluşurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te yolcu otobüsünün geriye doğru kayarak caddedeki iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gençtürk Caddesi'nde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen nedenle geriye doğru kaymaya başladı.

Otobüs, caddedeki bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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