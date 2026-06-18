İstanbul'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, yan binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, motosikletler kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldi
Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen