Fatih'te minibüsün arka camını taşla kıran kişi kaçarken kameraya yakalandı

Fatih'te minibüsün arka camını taşla kıran kişi kaçarken kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fatih'te saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün arka camına taş atarak kırdı. Şüphelinin camı kırıp koşarak kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
FATİH'te kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün arka camını taş atarak kırdı. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı aracın arka camına fırlattı. Camın kırılmasının ardından şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Minibüsün arka camının taşla kırıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı