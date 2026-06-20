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İstanbul'da bir kişinin tartıştığı sürücünün aracını tekmelemesi kamerada

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Fatih Unkapanı Köprüsü'nde korna yüzünden tartışan iki sürücüden biri, diğer aracın camını tekmeledi. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

Fatih'te bir kişinin, trafikte korna çalınması nedeniyle tartıştığı sürücünün aracını tekmelemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bu sabah, Unkapanı Köprüsü'nde seyreden iki otomobilin sürücüleri korna çalınması nedeniyle tartışmaya başladı.

Aracından inen sürücü, yanındaki kadının engelleme çabalarına rağmen diğer otomobilin camını tekmeledi.

Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan olay anı, kavgayı gören başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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