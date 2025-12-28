Fatih'te bir otoparkta çıkan yangın söndürüldü
İskenderpaşa Mahallesi'ndeki kapalı otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Fatih'te kapalı otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi'ndeki kapalı otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın etrafa yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sırasında araç olmadığı öğrenilen otoparkta, hasar oluştu.
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
