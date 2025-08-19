Fatih'te Kafeye Silahlı Saldırı

Fatih'te bir kafeye taksiden silahla ateş açıldı. Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih'te bir kafeye taksiden silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin önüne dün sabah saatlerinde taksiyle gelen 2 kişiden biri iş yerine doğru silahla ateş etti.

Saldırıda mermiler kafenin camlarına isabet ederken, şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin, bir süre sonra taksiden inip yaya olarak kaçtığı belirlendi. Taksinin sürücüsünün de olayın ardından polis merkezine giderek olayı anlattığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin içinde bulunduğu taksinin kafenin önüne gelince yavaşlaması, bir şüphelinin silahla ateş ettikten sonra aracın buradan uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
