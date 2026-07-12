Fatih'te İETT Otobüsü Ambulansa Çarptı
Fatih'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bir ambulansa çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor. Yaralıların durumu ve kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.
Fatih'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü ambulansa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı